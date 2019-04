© foto di Giacomo Morini

L'attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha parlato a Radio Bruno Toscana toccando vari temi dell'attualità viola: "La partita con la Juve? Dobbiamo impostare il nuovo stile di gioco del mister e affrontare una partita difficile. Loro con un pareggio saranno campioni ma noi dobbiamo fare il nostro. Sabato sarà una bella occasione per continuare a crescere e dimostrare all'allenatore che siamo forti. La stagione? Abbiamo talento. E' normale che quando i risultati non vanno bene sembra che ci sia qualcosa che non va. Ad inizio campionato abbiamo fatto uno sprint pazzesco eravamo a ridosso della Champions. Siamo un gruppo bellissimo anche se i risultati non sono andati benissimo. Il cambio tra Pioli e Montella? Pioli ci aveva detto che non sarebbe stato più con noi e che saremmo dovuti essere forti. Non è mai facile quando c'è un cambio di allenatore. Quando il mister ci ha comunicato ciò non sapevamo nulla e dal nulla il mister ce lo ha detto. Neanche lui se lo aspettava secondo me. Il calcio è così. Noi adesso siamo tranquilli e siamo pronti per affrontare il finale di stagione con Montella. E' stato un grandissimo giocatore come attaccante quindi per me è importante vederlo. Chiesa? Con Fede ho un bellissimo rapporto e anche con Muriel. Parlo molto di più con quest'ultimo considerando la lingua. Chiesa è un grandissimo giocatore e una brava persona, molto professionale. Ha sempre la testa al campo. Con lui mi trovo benissimo".