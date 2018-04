Fiorentina, Simeone: "Per caricarmi guardo i video di mio padre"

Intervista doppia ai due gioiellini viola Federico Chiesa e Giovanni Simeone."I figli delle star 'sentono la presenza' di Davide Astori", è il titolo dell'articolo dedicato loro dal Times, prestigioso quotidiano inglese. L'argentino, protagonista con una tripletta del 3-0 rifilato al Napoli, è risaputo essere è amante dell'arte: "Ogni volta che cambio città studio tutto, quando arrivano i miei amici dall'Argentina sono io a fargli un tour guidato! (ride, ndr)". E non perde tempo a ricordare della forza lasciata in eredità dalla scomparsa di capitan Astori: "Credo che sia ancora qui con noi. Quando stiamo per scendere in campo noi sentiamo la sua presenza. Ci ha dato forza, energie: il momento del suo addio è stato tra i più duri della mia vita". Un'energia che però risiede nel DNA: "Quando voglio caricarmi mi guardo i video di mio padre e lì vedo tutta la grinta che ci metteva lui".