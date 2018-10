Fiorentina, Simeone: "Pioli crede in me. Viola giovane e di cuore"

Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, ha concesso un'intervista ai microfoni di DAZN in vista della partita di domenica pomeriggio sul campo della Lazio: "Siamo tutti giovani ma stiamo dimostrando di avere cuore e grinta. Pioli crede in me e io voglio ottenere sempre di più, anche per quanto riguarda i gol. Soprattutto dopo la prima chiamata con l'Argentina. Higuain e Icardi? Il Pipita è fortissimo, è il più completo in Serie A. Se gli dai un metro ti fa male. Di Icardi tutti dicono che non aiuta la squadra se non segna. E magari può essere vero a volte, ma lui ha il pensiero fisso della rete e gli basta un pallone per metterlo in rete. Mio padre? All'inizio il cognome pesava, ora è tutto diverso. Per chiunque sarebbe molto difficile entrare in un gruppo dove tuo padre allena, ma spero che un giorno possa diventare il mio allenatore. O magari trovarmelo come ct dell'Argentina, perché no. Nella nostra famiglia la parola impossibile non esiste, diamo tutti il massimo".