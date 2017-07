Fiorentina, Simeone può arrivare comunque. Eysseric presto ufficiale

Veretout è solo il primo colpo di un mercato viola che sta per decollare. Corvino - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha da tempo in pugno Simeone. Il talento argentino, su cui c’è anche il Torino, è bloccato dal caso Kalinic ma alla fine potrebbe arrivare comunque. Così come i soldi che verserà la Juve nell’ambito dell’operazione Bernardeschi saranno reinvestiti per coprire al meglio la corsia di sinistra. Dovrebbe arrivare un esterno alto (piace molto Jesè del Psg) e anche un esterno basso che dovrebbe giocarsi la maglia da titolare con l’uruguaiano Maxi Olivera. Nei prossimi giorni, infine, verrà ufficializzato l’acquisto di Valentin Eysseric, trequartista del Nizza che Corvino corteggia da quasi un mese. Nel progetto tattico viola sarà il vice Saponara.