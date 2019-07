Fiorentina, Simeone può partire: Sassuolo e Cagliari sul Cholito

© foto di Giacomo Morini

Come sottolinea La Repubblica, è sempre più forte il pressing della Fiorentina per Pol Lirola. Lo spagnolo, fresco campione d’Europa Under 21, ha già detto si ala Fiorentina e c’è già un’intesa di massima anche sul”ingaggio. Un’operazione che si chiuderà sui 13 milioni di euro più eventuali bonus ma c’è una novità perché il Sassuolo è interessato a Giovanni Simeone e potrebbe nascere un’operazione di scambio. I club stanno parlando da giorni per far quadrare l’affare e raggiungere l’accordo. Sul Cholito si registra un bel movimento. Anche il Cagliari si è inserito. L’idea di Maran sarebbe quella di affiancarlo a Pavoletti. Nei prossimi giorni sono attese novità.