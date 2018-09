© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una stagione molto importante per Giovanni Simeone, centravanti della Fiorentina partito subito forte dopo il record di reti in Serie A alla sua prima stagione a Firenze. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, Tottenham e Barcellona quest'anno seguiranno costantemente la crescita dell'attaccante argentino che in settimana ha anche realizzato il suo primo gol con la maglia dell'albiceleste.