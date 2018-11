Fiorentina, Simeone s'esalta contro le big: già due gol alla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio oggi alla voglia di riscatto di Giovanni Simeone, che contro la Roma oggi va a caccia del suo terzo gol al cospetto della formazione giallorossa dopo i due dello scorso anno. In particolare, ricorda il quotidiano, lo score del Cholito contro le big è decisamente importante, visto che nella passata stagione l’argentino ha segnato anche contro Milan, Inter e Napoli (e nell'annata precedente al Genoa aveva anche segnato alla Juventus, battendola). In tribuna oltre tutto ci sarà anche Batistuta: una carica in più per Simeone per tornare al gol, che in casa non segna dalla 2a giornata contro il Chievo…