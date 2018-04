Fiorentina, Simeone: "Sei vittorie di fila? Tutto merito di Davide"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, dopo la vittoria contro la Roma: “Credo che questa sia la nostra forza, dare tutto ogni giorno ogni partita. È un gruppo molto unito, ognuno corre per l’altro, sono molto orgoglioso per i miei compagni. Sesta vittoria di fila? Nasce tutto da Davide. Credo che abbiamo passato un momento di grande difficoltà da cui siamo riusciti a restare ancora più uniti, credo che questa sia stata la nostra forza. Dopo l’allenamento nessuno voleva andare a casa, era l’unico modo per non pensare a quello che era successo. Io devo continuare a fare gol, a migliorare, ho 22 anni e so che posso fare molto di più”.