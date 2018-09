Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Corriere.it degli obiettivi della sua squadra e soprattutto della Nazionale dopo le partite di Nations League: "Il talento è il punto di partenza e arrivo, la ricetta per centrare l’obiettivo". La Nazionale fa così fatica...

Giampaolo: "Poco talento in Italia? Il calcio è diventato come il Burraco"

Frattini: "Serie B resta a 19 squadre. Non condivido la decisione"

Under 21, gol di Dimarco: Italia-Albania 1-0 al 45'. Infortunio per Cutrone

Sassuolo, Boateng: "Tornato in Italia per la pasta. Sono più disciplinato"

Bernardeschi: "Juve favorita per la vittoria della Champions League"

Processo alla Nazionale. Per ora solo passi indietro

Juventus, anche Pavard in lista per la prossima stagione

Inter, Vrsaljko ko con la Croazia per un problema al ginocchio

CONI, è arrivata la decisione: B a 19. La C parte il 17 e 18

Asta su Pedro Guilherme. Concorrenza francese per Milan e Roma

Serie A, live dai campi - Juve coi nazionali. Napoli, ok Insigne-Koulibaly

Juve, Spinazzola torna in gruppo: "Step by step, avanti così"

Nations League, Lega C: i risultati della serata e la classifica dei gruppi

Inter, per Vrsaljko fastidio al legamento collaterale mediale

Amichevoli Nazionali, Inghilterra ok. Ancora pari per l'italPolonia

Parma, Di Gaudio: "Inter corazzata, ma andremo a San Siro per fare punti"

Secondo quanto afferma La Gazzetta dello Sport , il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino è a lavoro per il rinnovo di contratto di una delle proprie stelline, ovvero Giovanni Simeone . La sua crescita, confermata anche dal primo gol in Nazionale contro il Guatemala, è evidente e a breve verrà annunciato il prolungamento fino al 2023 con significativo aumento dell'ingaggio.

