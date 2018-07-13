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Serie A

Fiorentina, Simeone: "Speriamo nell'Europa League. Obiettivo 15 gol"

13.07.2018 23:30 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 1941 volte
© foto di Giacomo Morini

L'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato così dal ritiro di Moena in vista della prossima stagione: "I carichi di lavoro stanno andando bene. I giorni passano in maniera tranquilla. Speriamo di fare l'Europa League e ci stiamo preparando anche per quella. Sarebbe molto importante disputarla perché siamo una squadra molto giovane e potremmo acquistare tanta esperienza crescendo sempre di più. Mi piace lavorare di più anche dal punto di vista mentale. Ringrazio tutti i tifosi, che anche nei momenti più bui mi sono stati vicini. Spero di fare più di 14 gol e migliorarmi rispetto all'anno scorso". Lo riporta FirenzeViola.it.
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