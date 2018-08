Fiorentina, Simeone: "Un attaccante vuole sempre il gol. Sono felice"

© foto di Giacomo Morini

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la larga vittoria viola sul Chievo: "Festeggio anche per la piccola (presente in tribuna con il padre Diego, ndr). Normale che quando sei in vantaggio l'attaccante vuole far gol, ma la squadra vuole giocare e gestire ma per fortuna il gol è arrivato all'ultimo minuto. Abbiamo fatto quello che vogliamo, portare coraggio e umiltà nel gestire la palla. Siamo molto contenti per ora, e per fortuna chi ha visto la partita si è divertito. Nazionale? Sì, sono contento: l'ho sempre detto che per arrivarci devo fare bene qui e vuol dire che lo sto facendo".