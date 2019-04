© foto di Giacomo Morini

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima della sfida interna col Frosinone: "Manca un mese e mezzo alla fine ed è importante anche per me, sapere che ci sono cose in cui devo migliorare me stesso. La Coppa è importante per noi, e per me per tornare a fare quello che faccio sempre. Non ho iniziato bene ma con tutto questo lavoro che sto facendo posso andare meglio".