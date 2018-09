Fiorentina, Simeone: "Vittoria importante, tra due settimane più carichi"

NAPOLI, SUPER CLAUSOLA PER KOULIBALY. MILAN, MANOVRE DIRIGENZIALI. ATTESA PER GAZIDIS. RETROSCENA LAZIO, CAICEDO ERA STATO OFFERTO AL SIVIGLIA. E ZIYECH SVELA: “AVEVO UN ACCORDO CON LA ROMA” - Due giorni fa l’annuncio, ora i retroscena. Kalidou Coulibaly ha rinnovato il proprio contratto...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 settembre

Valencia, Cheryshev: "Non contenti del pari, prendiamo le cose positive"

Bundesliga, secondo ko per lo Schalke 04: l'Hertha trionfa 2-0

Liga, Barcellona esagerato: 8-2 rifilato all'Huesca in rimonta

Olympiacos, Yaya Tourè arrivato in Grecia per firmare

Bayern, Kovac: "Non posso far giocare tutti, l'inizio è stato molto buono"

Betis, Bartra: "Setien come Guardiola, hanno un gioco simile"

Man United, tifosi vs dirigenza: "Woodward specialista in fallimenti"

Man United, Mourinho: "Reazione importante per ringraziare i tifosi"

Ligue 1, colpo del Marsiglia in casa del Monaco: vince 3-2 in rimonta

Un post condiviso da Gio Simeone (@simeonegiovanni) in data: Set 2, 2018 at 1:37 PDT

"Vittoria importante davanti a un pubblico straordinario! Torneremo tra due settimane più carichi che mai!", così Giovanni Simeone ha commentato la vittoria della Fiorentina arrivata per 1-0 contro l'Udinese.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

