Intervista a Il Corriere dello Sport per Giovanni Simeone, punta della Fiorentina, che racconta il suo presente e il suo futuro. "Credo in me, senza spocchia, lavoro ogni giorno: sudo per ottenere quello che ho e non mi basta". Sulle critiche ricevute negli ultimi giorni per le reti sbagliate dice "sto bene anche se i gol non vengono, adesso non devo arrendermi e l'ho imparato sulla mia pelle". Sul futuro aggiunge. "Voglio vincere un titolo con il club, con la Fiorentina, poi sarebbe bellissimo arricchire il palmares dell'Argentina. La Fiorentina? Il progetto cresce, lo vedo da quando sono arrivato".