Fiorentina, sirene francesi per Veretout: Lione e OM interessati

© foto di Federico De Luca

Le ottime prestazioni di Jordan Veretout con la maglia della Fiorentina non sono passate inosservate. Secondo alcuni media francesi, sul centrocampista viola ci sarebbe il Lione, intenzionato a riportarlo in Ligue 1. Il club transalpino avrebbe anche pronta un'offerta importante per il giocatore: 20 milioni di euro. Da battere c'è la concorrenza dell'Olympique Marsiglia.