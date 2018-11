Fiorentina, sirene inglesi per Chiesa: ci sono Liverpool e Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirene inglesi per Federico Chiesa. Come si legge sulle colonne di Tuttosport il talento della Fiorentina piace a Liverpool e Chelsea. Klopp, come esterno d'attacco, segue anche Son del Tottenham. Chiesa è fra gli obiettivi del Chelsea per il ruolo di vice Hazard, ma sia lui che Bailey del Leverkusen non danno certezze al 100%.