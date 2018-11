Fiorentina, società delusa: clima non dei migliori in vista della Juve

© foto di Federico Gaetano

La Fiorentina si prepara alla partita più attesa dell'anno, quella contro la Juventus. Il clima, però, non è dei migliori. Come scrive stamani La Repubblica, infatti, la società ha fatto sapere di essere delusa, mentre Stefano Pioli fa sapere che in fondo se pareggi vuol dire che non perdi. O almeno è il succo di ciò che l'allenatore viola ha dichiarato nel post-partita di domenica. Ma in molti si chiedono come farà la Viola che non ha segnato a un Bologna del genere a far gol all'armata di Massimiliano Allegri. Meglio aggrapparsi alle buone notizie, su tutte il rientro in gruppo di German Pezzella che, dunque, sabato dovrebbe essere della partita.