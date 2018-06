Fiorentina, sogno El Shaarawy: Kluivert alla Roma può sbloccare l'affare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina si muove per El Shaarawy della Roma. Il d.g. viola Corvino - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha chiesto ai giallorossi l’esterno offensivo, che per ora non si muove. Con il possibile arrivo di un nuovo attaccante (come Kluivert dall’Ajax) si potrebbe, però, aprire uno spiraglio per la trattativa.