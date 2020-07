Fiorentina, solo uno ai saluti: tutti gli altri avanti fino al 31 agosto

vedi letture

Una valigia fatta, per le altre c'è ancora tempo. La Fiorentina, superato il 30 giugno saluta soltanto Cyril Thereau. Che ora valuta il da farsi tra ritiro, sirene estere e l'ambiziosa Reggina . Per il resto, i viola confermano in blocco la parte di squadra che era a titolo temporaneo : per Caceres se ne parlerà anche dopo, intanto c'è il prolungamento sino al 31 agosto. Restano anche i giocatori in prestito, da Ghezzal a Dalbert passando per Badelj.

I casi risolti dalla Fiorentina -

Contratto in scadenza al 30 giugno: Martin Caceres (rinnovato fino al 31 agosto)

In prestito: Rachid Ghezzal, Milan Badelj, Dalbert (tutti prolungati fino al 31 agosto)

I casi non risolti dalla Fiorentina -

Contratto in scadenza al 30 giugno: Cyril Thereau (niente accordo, sarà svincolato)