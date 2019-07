Fiorentina, sondaggio per il brasiliano Rafinha del Barcellona

© foto di Imago/Image Sport

La Fiorentina, scrive 'ESPN', ha chiesto informazioni per la mezzala brasiliana Rafinha, calciatore classe '93 di proprietà del Barcellona. In prestito per sei mesi all'Inter nella stagione 2017/18, il centrocampista verdeoro reduce da un brutto infortunio piace alla società viola che sta facendo leva anche sul fatto che suo padre Mazinho, che è anche il suo procuratore, durante la sua carriera da calciatore ha vestito proprio la casacca viola.

Al momento, però, per Rafinha decisamente più avviata la trattativa col Valencia, club a cui è già stata respinta una offerta.