© foto di Federico Gaetano

Arrivano indiscrezioni di mercato dal Portogallo, che parlano di come la Fiorentina abbia sondato il terreno per capire se ci fosse terreno fertile per un ritorno di Emiliano Viviano a difendere la porta gigliata. L'estremo difensore, che nell'ultima estate ha lasciato l'Italia per accasarsi allo Sporting CP, non ha giocato neanche una partita ufficiale con i Leoes, e si trova in una situazione attuale di muro contro muro con la società portoghese, con la quale ha un contratto fino al 2020. Viviano ha infatti rifiutato sia la proposta della Fiorentina, poiché vorrebbe trovare una sistemazione da titolare mentre la società gigliata gli ha offerto un posto non garantito alle spalle del giovane Lafont che avrebbe dovuto in teoria aiutare nella crescita, che - almeno attualmente - quella della SPAL. Una situazione che promette evoluzioni nel prossimo futuro, però. A riportarlo è O Jogo.