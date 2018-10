Fiorentina, sorpresa Pioli: attacco rivoluzionato per ritrovare i tre punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli sorprende tutti. Per la gara di questa sera contro il Torino, il tecnico della Fiorentina ha deciso di lasciare fuori sia Marko Pjaca che Giovanni Simeone. Intoccabile Federico Chiesa, nel tridente con lui ci saranno Valentin Eysseric e Kevin Mirallas: l'ex Nizza giocherà sulla sinistra, prendendo di fatto il posto dell'ex Juventus, mentre l'ex Everton sarà al centro dell'attacco viola provando a non far rimpiangere il Cholito. Per i due titolari questa sera, però, non è la prima volta dall'inizio: Eysseric è stato schierato dal 1' nelle prime tre gare di campionato, il belga invece è sceso in campo dal 1' contro l'Inter. Pioli mischia dunque le carte nel reparto offensivo, per ritrovare la vittoria che manca ormai da un mese.