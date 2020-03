Fiorentina, Sottil: "Il club pensa al futuro investendo tanto sui giovani come me"

Riccardo Sottil, esterno offensivo della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport: "Siamo un gruppo molto giovane, sono arrivati altri giovani a gennaio, già alcuni anno scorso... Questo è un segno molto importante che permette di capire come lavori bene il settore giovanile che sforna talenti in casa, è una cosa importante questa per una società. È una grande cosa perché vedi una società come la Fiorentina come pensi al futuro, come voglia progettare una squadra per il futuro con giovani talentuosi, forti e far divertire la piazza e i tifosi".