Fiorentina, Sottil: "Il club vuole che resti, io sto benissimo a Firenze"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista a Riccardo Sottil, talento di casa Fiorentina, con il portale ViolaNews. "Sono molto soddisfatto di questo inizio di stagione -ha detto l'esterno d'attacco, sono arrivati dei risultati importanti e vogliamo continuare su questa scia. La classifica? L'Europa fa gola e nella testa è normale che speri di concludere in quelle posizioni, ce la metteremo tutta fino all’ultima giornata".

Sul modulo "Per un esterno offensivo nel 3-5-2 il ruolo è un po’ diverso. Io cerco di mettere in difficoltà il mister a prescindere dal modulo".

Sul futuro "La società voleva e vuole che io resti qua a lungo, mi vuole proiettare in questo palcoscenico importante della Serie A. Per me che sono cresciuto nel settore giovanile è ancora più motivo di orgoglio giocare nella Fiorentina, sono arrivato negli Allievi e Firenze è casa mia. Qui sto benissimo e il mio obiettivo è stare qui e cercare di giocare il più possibile"

Su Tonali "Sandro è un giocatore forte e con grande prospettiva nel campionato italiano. Se mi ha chiesto qualcosa di Firenze? Sinceramente no, è un ragazzo molto tranquillo e concentrato sul campo".