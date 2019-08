© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha deciso: Riccardo Sottil non partirà nel corso di questa finestra di trasferimenti. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il club gigliato ha rispedito al mittente i vari interessamenti di mercato che si erano creati, soprattutto in Serie B e in quella Pescara che l'ha ospitato in prestito nei primi sei mesi del 2019. Non soltanto gli abruzzesi, ed altre di cadetteria, però: sul conto del classe '99 c'erano anche squadre di Serie A incuriosite, come Bologna e Sassuolo. La Fiorentina però da par suo ha sempre risposto picche, e continuerà a farlo: Vincenzo Montella è rimasto molto colpito dalle prestazioni di Sottil, sia in allenamento che in partita, ed ha idee ben chiare per lui. Sarà lui il vice Federico Chiesa nella prossima stagione.