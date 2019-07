© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha parlato ieri sera al Viola Village direttamente dal ritiro di Moena. Ecco le sue parole: "Sono molto felice di come sta andando il ritiro, mi sento molto bene fisicamente e sono davvero contento di lavorare con Montella che ho conosciuto adesso, ma che già ho capito quanto sia bravo. Domani (oggi ndr) abbiamo un'amichevole, continuiamo il nostro lavoro, piano piano si cresce mentalmente, fisicamente e sotto tutti gli aspetti. Posso solo apprendere, siamo un grande gruppo, abbiamo giovani molto forti. Dopo Moena ci sarà la ICC in America dove per chi andrà ci saranno sfide importanti, saranno dei grandi test. Sfidare l'Arsenal? Giocare contro squadre con grandi campioni come anche il Benfica può darti solo una grande carica e farti provare emozioni forti".