© foto di Federico De Luca

Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, ha così commentato il pari di Brescia a Sky Sport: "Mi fanno piacere i complimenti, ma quando entrare lo decide il mister. Quando succede do il massimo, come oggi, e sono soddisfatto di come sono entrato. Sapevamo che era difficile, diciamo che è mancata anche un po' di fortuna, con Vlahovic che si è trovato lì sfortunatamente, altrimenti poteva essere la ciliegina sulla torta. Montella è un grande mister, ci insegna calcio. Io devo rubargli il più possibile, pedalare forte e metterlo in difficoltà".

Cosa colpisce di Ribery? "Franck è un campione, ama scherzare e stare tra i giovani. Quando ci dà consigli lo guardiamo imbambolato e lo ascoltiamo".

Si candida ad un posto da titolare? "Chiunque vorrebbe esserlo ogni domenica, io cerco di far bene ma le decisioni spettano a lui".