Fiorentina, Sottil su Instagram: "Giocare a porte chiuse? Così il calcio perde tutto"

"Giocare a porte chiuse? In questo modo perde tutto perché le emozioni e il calore che ti regala la gente sono le cose più belle per un calciatore". Così Riccardo Sottil, il giovane talento della Fiorentina, figlio d'arte, parlando in diretta Instagram. "Noi giocatori non sappiamo quando si riprenderà perché è un momento delicato per tutto il Paese - ha continuato Sottil - Per questo il calcio passa in secondo piano, perché la salute è la cosa più importante. Quando tutto ripartirà e riaprirà allora tornerà l'entusiasmo anche negli stadi".