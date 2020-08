Fiorentina, Sottil verso la cessione in prestito: tanti club di A interessati

vedi letture

Riccardo Sottil potrebbe proseguire la propria carriera lontano da Firenze, col giocatore che sembra essere destinato al prestito per maturare e crescere lontano dal club viola. Secondo Firenzeviola.it sono molti i club in A interessati al figlio d'arte, anche se per il momento la Fiorentina non ha comunicato nessuna decisione al giocatore e al suo entourage. Nelle prossime ore possibile nuovo contatto tra le parti che potrebbe chiarire cosa accadrà all'esterno.