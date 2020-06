Fiorentina, Sottil: "Voglio dimostrare il mio valore in viola. Sogno la Nazionale"

Riccardo Sottil, esterno offensivo della Fiorentina, si è confidato nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ripartendo dagli obiettivi personali: "Lavoro ogni giorno per dimostrare il mio valore e farlo qui è un onore. Adesso tocca a me. La società ha dimostrato nel tempo di saper puntare sui giovani". Poi parlando di Ribery: "Ho un grandissimo campione accanto, che mi dà i consigli giusti per migliorare. E' un fenomeno e un punto di riferimento". Infine a proposito dell'interessamento del ct Mancini nei suoi confronti: "Leggere i suoi complimenti è stato motivo di grande orgoglio. La Nazionale è il sogno di una vita e farò il possibile per coronarlo".