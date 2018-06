Fiorentina, Soucek e Meitè i primi nomi per la mediana

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Sulla pagine di Tuttosport si parla del mercato della Fiorentina, con Pantaleo Corvino a caccia di un centrocampista per sostituire Milan Badelj. In cima alle preferenze c'è da tempo Tomas Soucek, classe '95 legato allo Slavia Praga fino al 2020. Piace anche Soualiho Meitè, centrocampista di proprietà del Monaco (club con il quale la Fiorentina vanta ottimi rapporti) reduce da una buona stagione in prestito al Bordeaux.