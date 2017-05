Fiorentina, Sousa tra i candidati alla panchina del Porto. C'è anche Ranieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Porto ha appena salutato Nuno Espírito Santo e punterà su un nuovo allenatore per la prossima stagione, mentre in Inghilterra vogliono Marco Silva vicino alla panchina dei dragoes. Intanto il giornale A Bola fa sapere che ci sono altri nomi sulla lista del club lusitano per accomodarsi in panchina a partire dalla nuova stagione. Tra questi c'è anche Paulo Sousa, in uscita dalla Fiorentina, oltre Sérgio Conceição del Nantes, l'italiano Claudio Ranieri oltre il francese Claude Puel che saluterà a breve il Southampton.