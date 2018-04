Fiorentina-SPAL 0-0 al 45', i viola ci provano ma Meret dice di no

© foto di Federico De Luca

Si chiude a reti inviolate il primo tempo di Fiorentina-SPAL. Tante occasioni da rete per i viola, con un Chiesa ispiratissimo che al 42' si è visto dire di no da una grande parata di Meret su un bel tiro da fuori area. Al 10' il signor Orsato aveva invece assegnato un rigore alla SPAL per fallo in area su Felipe, per poi tornare però sui suoi passi con l'ausilio del VAR.