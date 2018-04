Fiorentina-SPAL 0-0, Semplici ferma la striscia di vittorie consecutive viola

© foto di Federico Gaetano

Si ferma a quota sei vittorie consecutive la striscia vincente della Fiorentina. Nel lunch-game del 32° turno di Serie A contro la SPAL, i viola non sono riusciti infatti ad andare oltre lo 0-0. Vuoi per le ottime parate di Meret, specialmente su Chiesa nel primo tempo, vuoi per la scarsa precisione dei vari Simeone, Gil Dias, Biraghi e Pezzella, la squadra di mister Pioli non ha trovato la via della rete, mancando il sorpasso in classifica sul Milan ma raggiungendo comunque quota 51 punti (settimo posto a -1 dai rossoneri). La SPAL dell'ex Semplici stacca invece di una lunghezza il Crotone, quartultima con 28 lunghezze.