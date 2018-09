Fiorentina-SPAL, 1-0: primo centro in Serie A per Marko Pjaca

© foto di Federico De Luca

Fiorentina in vantaggio al minuto 18 contro la SPAL grazie a Marko Pjaca. Il croato, al primo centro con la Fiorentina e più in generale in Serie A, è stato abile a sfruttare un errore in disimpegno di Fares al centro dell'area di rigore dopo un cross basso di Biraghi dalla sinistra.