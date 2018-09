Fiorentina-SPAL, 2-0 all'intervallo: viola avanti con Pjaca e Milenkovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'ottima Fiorentina è avanti 2-0 sulla SPAL all'intervallo. La squadra di Pioli entra bene in campo, riuscendo fin dalle prime battute a costringere la SPAL sulla difensiva con un gioco molto incentrato sulle corsie laterali. E infatti al 18esimo ecco il vantaggio gigliato (dopo una rete annullata per fuorigioco a Milenkovic qualche minuto prima) con il primo centro in Serie A di Marko Pjaca, abile a sfruttare un cattivo disimpegno di Fares all'interno dell'area piccola dopo un cross del solito Biraghi.

Timida la reazione della SPAL, pericolosa solo con un paio di cross di Lazzari. Ma l'inerzia della partita è tutta dalla parte della Fiorentina che al 28esimo trova anche il raddoppio: calcio d'angolo di Veretout e terzo tempo perfetto di Nikola Milenkovic che anticipa un colpevole Gomis, nell'occasione non impeccabile. Un risultato, il 2-0, che sembra rispecchiare i valori visti in campo in questa prima frazione.