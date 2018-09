Fiorentina-SPAL, 3-0: Chiesa segna ed esulta col fratellino

© foto di Federico De Luca

Fiorentina avanti 3-0 al minuto 56 con Federico Chiesa. L'esterno gigliato va in pressing a centrocampo su Missiroli e lo induce all'errore. Ribaltamento di fronte con Pjaca che sgomita in area di rigore e tocca corto per Chiesa che da dentro l'area appoggia in gol per il 3-0. Il talento viola va poi accanto alla panchina ad abbracciare il giovane fratello Lorenzo, classe 2004 delle giovanili della Fiorentina.