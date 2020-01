Fiorentina-SPAL, i voti ai tecnici: Iachini festeggia. Semplici merita di più

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2020

La Fiorentina torna a vincere dopo mesi anche se forse la SPAL avrebbe meritato di centrare quanto meno il pareggio. I due tecnici lasciano lo stadio con umori opposti, ma con lo stesso voto:

IACHINI 6 - Il tecnico della Fiorentina conquista i primi tre punti della sua gestione che però arrivano grazie a un estemporaneo colpo di testa e dopo una partita decisamente bruttina da parte dei suoi calciatori. La scelta di mandare in campo Boateng dal primo minuto non premia assolutamente e in casa, giocare fino al 90' con il 3-5-2 contro l'ultima in classifica, non denota sicuramente sicurezza. C'è molto da lavorare, ma due partite e 4 punti, sono comunque un buon biglietto da visita.

SEMPLICI 6 - La sua SPAL ha giocato una partita organizzata mantenendo spesso il possesso della palla e del gioco. Ciò che manca al club ferrarese è una maggiore freddezza sotto porta e forse il mercato darà una mano all'allenatore. Essere il peggior attacco vuol dire tanto ed è lì che dovrà cambiare passo la squadra per provare a centrare una miracolosa salvezza. In ogni caso, mettere in discussione il tecnico dopo questo KO, sarebbe clamoroso e controproducente: i giocatori sono con il tecnico ed è giusto provare ad andare avanti insieme.