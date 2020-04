Fiorentina, Spalletti grande sogno per la panchina. Anche Juric e D'Aversa tra i candidati

La Fiorentina segue anche Ivan Juric per il possibile dopo-Iachini nella prossima stagione. Come riporta il sito del quotidiano L'Arena, dopo aver già comprato il centrocampista Sofyan Amarabat, i viola continuano infatti a guardare a Verona per l'allenatore croato. L'ex Genoa non è la prima scelta del club (il solito sogno porta il nome di Luciano Spalletti), ma rientra comunque tra i candidati per la volata finale - si legge - insieme a Roberto D'Aversa del Parma ed Eusebio Di Francesco.