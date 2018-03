Fiorentina, Sportiello: "Astori era il mio punto di riferimento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha parlato durante la festa per i 10 anni del Corriere Fiorentino: "La scomparsa di Davide ci ha scosso, ma come ha detto Riccardo (Saponara, ndr), ci ha anche responsabilizzato. Lui era quello che bacchettava i più giovani e responsabilizzava i più anziani. Era il punto di riferimento per tutti e soprattutto per me. Gli chiedevo tanti consigli anche fuori dal campo, è stata una grande perdita".