Fiorentina, Sportiello non convince. Si pensa a Meret e Guaita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminata una stagione tra le più difficili dell'intera storia del club, la Fiorentina guarda al futuro e pensa a come rinforzare la rosa. Stefano Pioli spera che restino Pezzella, Veretout, Chiesa e Simeone, mentre è in bilico la posizione di Sportiello e Badelj. Il portiere, di proprietà dell'Atalanta, non ha convinto la dirigenza viola, che dovrebbe spendere 5,5 milioni per il riscatto. Freitas e Corvino si guardano intorno e sondano Alex Meret, Vicente Guaita (Getafe) e Francesco Bardi. Il croato non ha ancora sciolto le riserve relative al rinnovo del contratto e per la sua eventuale sostituzione si pensa a Locatelli, Viviani e Barella. Lazzari e Depaoli, invece, sono gli obiettivi per le corsie laterali. Lo riporta Tuttosport.