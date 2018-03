Fiorentina, Sportiello: "Vogliamo fare punti contro il Torino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'intervista a Sky Sport di Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, prima del match contro il Torino:

"Ci manca una vittoria importante in trasferta. Il Torino vorrà vincere davanti ai propri tifosi, anche perchè non viene da un buon periodo, ma noi siamo qui per fare punti".