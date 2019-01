Fiorentina, spunta il nome di Andreas Pereira del Manchester United

Arrivano novità di mercato dall'Inghilterra. Come riportato questa mattina da La Nazione, si parla di un sondaggio della Fiorentina per il classe '96 del Manchester United, Andreas Pereira. Doppio passaporto (Belgio e Brasile), il centrocampista ha il contratto in scadenza con i Red Devils e potrebbe essere dunque una sorpresa per gennaio.