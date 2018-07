Fiorentina, spunta il nome di Radoja: non si allena col Celta

Fonte: FirenzeViola.it

Dopo un anno passato spesso in panchina, Nemanja Radoja, centrocampista centrale serbo classe '93, ha deciso di lasciare il Celta Vigo. Quattro anni di militanza e contratto in scadenza nel giugno del 2019. Un profilo che ha attirato le attenzioni del direttore generale Pantaleo Corvino non che di molte altre squadre, soprattutto in Spagna. Il giocatore non ha preso parte al raduno del club galiziano, col chiaro obiettivo di cambiare maglia a stretto giro di posta. Radoja si va aggiungere ad altri nomi sondati nel corso delle ultime settimane e risponde a pieno all'identikit che i dirigenti viola hanno stilato per aggiornare la rosa di centrocampisti da consegnare nelle mani di Stefano Pioli.