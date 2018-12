Fiorentina, St. Juste per la difesa: ipotesi prestito con diritto di riscatto

© foto di Federico Gaetano

La Fiorentina pensa al mercato e per quel che riguarda la difesa il nome nuovo è quello di Jeremiah St. Juste. Il classe 1996 in forza al Feyenoord può giocare sia da centrale che da esterno destro e Corvino ha messo gli occhi su di lui, per un'operazione che potrebbe chiudersi già a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è La Nazione.