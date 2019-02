© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, è proprio l'Inter prossima avversaria della Fiorentina una delle squadre che più insistentemente pensa a Federico Chiesa come rinforzo in estate. E con lei la Juventus, il Napoli, il Real Madrid, il Barcellona e il Manchester City. Lui pensa solo a giocare e ad eguagliare il suo numero massimo di gol in campionato, 6. Per il resto, è cominciata la corsa al principe Viola, conclude il quotidiano.