Fiorentina, su Chiesa irrompe il Bayern: l'idea piace anche alla famiglia

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da decidere. In caso di vittoria della Coppa Italia e conseguente qualificazione alla prossima Europa League, il giocatore avrebbe circa il 15% di chance di restare un altro anno in viola, ovviamente con rinnovo e adeguamento. In caso contrario, la Fiorentina chiede tra i 75 e gli 80 milioni per lasciarlo partire, con la Juventus che è in pole anche se non ha nessuna intenzione di spendere questa cifra. Nelle ultime settimane, è spuntato anche il Bayern Monaco, ipotesi estera che piace alla famiglia del calciatore perché la città bavarese è la più "italiana" di Germania; è uno dei club più blasonati e vincenti al mondo e tra i dirigenti è presente un certo Rummenigge che apprezza da tempo il ragazzo e che ha degli argomenti interessanti per poterlo convincere a partire per la Baviera. Se ne riparlerà comunque dopo la Coppa Italia, con la speranza del club di poterne parlare dopo la finale.