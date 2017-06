Fiorentina, su Mariano concorrenza di Betis, Espanyol ed Eintracht

© foto di Federico De Luca

Il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid, nelle ultime ore è stato accostato alla Fiorentina. Secondo As il giocatore non piace solo alla Fiorentina, col Real che sta cercando una cessione in prestito con diritto di riscatto e successiva 'recompra'. Nei giorni scorsi si è mosso l'Espanyol, mentre oggi in Spagna sembra il Betis la squadra più vicina. In Germania, invece, concorrenze dell'Eintracht Francoforte, club che ha già contattato il Real per lui.