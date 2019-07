© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto si apprende da Sky Sport, la Roma si è un po' avvicinata alle richieste della Fiorentina per arrivare a Jordan Veretout. Ancora non è stata raggiunta la cifra che vogliono i viola ma c'è un evidente avvicinamento, soprattutto sul non inserire contropartite tecniche, a differenza del Milan che invece è intenzionato ad inserire Lucas Biglia a tutti i costi .