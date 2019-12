© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro intenso, preparando il mercato di gennaio della Fiorentina, al "Centro Sportivo Davide Astori". Mentre va avanti il summit all’interno tra la dirigenza, qualche istante fa ha fatto la sua apparizione anche il procuratore Giuseppe Riso, che tra i suoi assistiti tra gli altri vanta l’esterno viola Riccardo Sottil (di cui è in ballo il rinnovo ma non è da escludere anche una contemporanea partenza in prestito) e l’obiettivo di mercato Andrea Petagna della SPAL. A riportarlo è FirenzeViola.it.